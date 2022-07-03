Німеччина обговорює гарантії безпеки для України, - Шольц

Але це не той рівень гарантій, як у членів НАТО.

Німеччина обговорює гарантії безпеки для України зі своїми союзниками, готуючись до періоду після завершення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише "Європейська правда".

"Ми обговорюємо з близькими друзями питання про гарантії безпеки, які ми можемо надати. Це постійний процес. Зрозуміло, що це не буде так само, якби хтось був членом НАТО. Цілком зрозуміло, що це питання, яке ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, який ми сподіваємось скоро побачити, коли закінчиться війн", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що 1 липня Шольц заявив, що санкції Заходу не змусять президента РФ Володимира Путіна швидко припинити війну, тому що він готувався до неї щонайменше рік. Але санкції мають глибокий вплив на економіку Росії.

На саміті НАТО у Мадриді Олаф Шольц заявив про те, що країни Альянсу будуть постачати Україні стільки озброєння, скільки їй знадобиться для війни проти Росії.