Росіяни 3 липня вдарили по Краматорську з РСЗВ "Смерч". Жителі міста повідомляли про сильні вибухи.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ «смерч» по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - йдеться у повідомленні.

Попередньо без жертв, але у місті є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, що окупанти у суботу ввечері обстріляли місто Краматорськ Донецької області реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

30 червня окупанти вбили чотирьох людей у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську Донецької області.