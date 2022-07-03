СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни другий день поспіль вдарили по Краматорську зі "смерчів"

Попередньо без жертв.

Росіяни другий день поспіль вдарили по Краматорську зі "смерчів"
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Росіяни 3 липня вдарили по Краматорську з РСЗВ "Смерч". Жителі міста повідомляли про сильні вибухи.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ «смерч» по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - йдеться у повідомленні. 

Попередньо без жертв, але у місті є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, що окупанти у суботу ввечері обстріляли місто Краматорськ Донецької області реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

30 червня окупанти вбили чотирьох людей у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також