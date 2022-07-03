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Прем'єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь

Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України.

Прем'єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь
Ентоні Албаніз
Фото: t.me/OleksiyKuleba/1902

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

Про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщину відвідав прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова"", - написав він.

Кулеба подякував делегації за особистий приїзд на Київщину і наголосив, що війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному.

Фото: t.me/OleksiyKuleba/1902

Фото: t.me/OleksiyKuleba/1902

Нагадаємо, в червні Австралія передала Україні перші бронетранспортери  M113AS4.  Албаніз тоді сказав, що ця партія військової допомоги є відповіддю на прямий запит Міністра оборони України щодо додаткових транспортних засобів і демонструє стійку відданість його країни народу України.

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