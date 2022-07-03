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​Росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів, - зведення ОВА

Окупанти намагаються закріпитись в районі Лисичанська.

​Росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів, - зведення ОВА
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій.

Сумщина: минулої доби протягом дня ворог обстрілював з мінометів прикордонні території області. Понад 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Ніч минула тихо. Але мінометні обстріли зранку продовжились. Зранку - 20 "прильотів" по прикордонню. Деталі уточнюються.

На Дніпропетровщині знову обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у Зеленодольську. Три будинки - зруйновані, один - пошкоджений. Попередньо - люди не постраждали.

Одещина: ввечері ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, нанесли два бомбові удари по острову Зміїному. А трохи згодом з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає.

Харків: о 4 ранку окупанти нанесли удари  по одному з об’єктів критичної інфраструктури міста. Попередньо - серед цивільних постраждалих немає. Також сьогодні зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння. Пожежі не було. В будинку та у школі, яка поруч, вибиті вікна. Постраждала власниця будинку, госпіталізована.

По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Протягом доби - 4 поранених: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1.

Луганщина: росіяни намагаються закріпитись в районі Лисичанська, місто у вогні. Несуть значні втрати, але вперто просуваються.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

Донеччина: росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Протягом ночі обстріляні Слов'янськ (одна людина загинула) та позиції військових по всій лінії фронту.

Вчора ввечорі скинули С300 на Добропілля (2 загиблих, 3 поранених, серед них - двоє дітей).

Загалом за добу зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК «С-300», РСЗВ "Ураган", "Град" обстріляні Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Черкаське, Добропілля, Орлівка, Новомиколаївка, Первомайське, Іванівкське, Хрестище, Весела Долина, Семигір’я, Красногорівка. Пошкоджено 27 об’єктів .

Троє цивільних загинуло, шестеро поранено.

Миколаївщина: тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Сьогодні вранці близько 4:30 - обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

Вчора протягом дня - обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, відбулося займання спортивного залу в клубі, шкільної їдальні, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина.

Херсонщина: вибухи та обстріли спостерігалися у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.

За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

В обласному центрі опір не стихає. На вулицях з’являється все більше патріотичних надписів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

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