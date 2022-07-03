Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - голова ОВА

Російські окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська і атакують місто із незрозуміло жорстокою тактикою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай .

"Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні. Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - написав він телеграм-каналі.

Гайдай також повідомив, що минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

Також від російських обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої ЗСУ відбили ворожий наступ.

Нагадаємо, 1 липня відбили два масованих наступи російських військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу в Лисичанську, де ворог намагався вести розвідку боєм.