Головне за день. Субота, 2 липня

"Байрактари" над Зміїним, Panzerhaubitze 2000 в дії, обстріл Павлограда та "концтабори" для маріупольців. Яким запам’ятається 129-й день повномасштабної війни.

Сьогодні знову починаємо з новин від Генерального штабу Збройних сил України. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції українських захисників із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Здійснили розвідку боєм, але українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад", - додали в Генштабі.

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 2 липня – в нашій новині.

У оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на півдні країни українські авіатори завдали ударів по складах і живій силі ворога.

Наші захисники також знищили три склади боєприпасів на Херсонщині.

Триває і спецоперація із зачистки від ворожої техніки острова Зміїний.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відеосвідчення того, як "байрактари" допомогли росіянам забратися з острова Зміїний.

Знищені також РСЗВ "Торнадо", паливозаправник, три одиниці автотранспорту.

Нагадаємо, 30 червня головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що ворожі війська покинули острів, який окупували 24 лютого. Кремль не вигадав нічого кращого, аніж назвати втечу з острова жестом доброї волі, вчиненим через завершення там "спецоперації". Попри заяви про "добру волю", вчора, 1 липня, росіяни скинули на Зміїний заборонені фосфорні снаряди.

А Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000.

У ЗСУ відзначили швидкострільність, точність, ефективне використання боєприпасів.

Нагадаємо, що Німеччина й Нідерланди нададуть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок "Panzerhaubitze 2000".

Сьогодні зранку, 2 липня, російські загарбники атакували Миколаїв ракетами типу “Онікс”. Десять ракет було випущено з ракетного комплексу “Бастіон”.

"Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання в сільськогосподарські угіддя в передмісті", - йдеться в повідомленні пресслужби ОК "Південь".

Українська ж авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині. Знищено зенітно-ракетний комплекс “ТорМ1”, 2 бойові машини піхоти та близько 10 окупантів. Решта результатів поки що дорозвідується.

Російські окупанти обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині.

"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби", - йдеться в дописі Павлоградської міської ради.

Окупанти взяли у заручники та тримають у своїх "в'язницях" понад 10 тис. мешканців окупованого та зруйнованого Росією Маріуполя, повідомили у міськраді.

Понад 10 тисяч жителів Маріуполя, яких незаконно затримали російські окупанти, утримуються у "в'язницях" в Оленівці, Макіївці та Донецьку. Зазначається, що люди перебувають у жахливих умовах, що нагадують концтабір.

Російські окупанти посилили тиск на мешканців і у Чаплинці на Херсонщині. З 29 червня вони проводять обшуки приватних гаражів.

Якщо власників немає, використовують ББМ "Тигр" і виламують ворота. Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників, – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Увесь зібраний в Чаплинці врожай окупанти вивозять до Криму. Крадуть і залишки торішнього зерна.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!