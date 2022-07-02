Окупанти обстріляли Павлоград

Російські окупанти обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє в телеграмі Павлоградська міська рада.
"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби", - йдеться в дописі.
Подробиці ракетного нападу поки невідомі.
Нагадаємо, що сьогодні зранку, 2 липня, російські загарбники атакували Миколаїв ракетами типу “Онікс”. Десять ракет було випущено з ракетного комплексу “Бастіон”.
Російська армія увечері 1 липня обстріляла касетними боєприпасами Словʼянськ Донецької області. Загинули четверо мирних мешканців, ще семеро – поранені.