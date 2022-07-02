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Окупанти обстріляли Павлоград

Працюють відповідні служби.

Окупанти обстріляли Павлоград
Фото: t.me/insiderUKR

Російські окупанти обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє в телеграмі Павлоградська міська рада.

"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби", - йдеться в дописі. 

Подробиці ракетного нападу поки невідомі.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 2 липня, російські загарбники атакували Миколаїв ракетами типу “Онікс”. Десять ракет було випущено з ракетного комплексу “Бастіон”.

Російська армія увечері 1 липня обстріляла касетними боєприпасами Словʼянськ Донецької області. Загинули четверо мирних мешканців, ще семеро – поранені.

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