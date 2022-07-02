3 липня в дев'яти областях України очікуються грози

У неділю, 3 липня, у дев'яти областях України очікується несприятлива погода. Зокрема, синоптики попереджають про грози, град та шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Удень 2 липня у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. 3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що 29 червня на Київщині блискавка пошкодила міст біля селища Демидів. У столиці України також тривала сильна злива, в деяких районах виникли підтоплення.