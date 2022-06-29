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На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)

Столицю та область накрили зливи із грозами.

На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Фото: EPA/UPG

На Київщині блискавка пошкодила міст біля селища Демидів.

Про це повідомив депутат Димерської селищної ради Володимир Підкурганний.

"Через пошкодження мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий", – зазначив Підкурганний.

За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина, наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Оновлено. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається  медична допомога. Про це повідомила Київська ОВА.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.  Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.

Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.

Фото: Володимир Підкурганний / Facebook

У столиці України також тривала сильна злива, в деяких районах виникли підтоплення. Як повідомила КМДА, наразі на місцях підтоплень вже працюють дорожники.

"Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на просп. Леся Курбаса і на б-рі Ромена Роллана. Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля ст. м. «Лівобережна»", - йдеться в повідомленні.

Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби, серед них - мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо, у травні внаслідок негоди в Києві зламалася гілка 400-річного дерева, яке є памʼяткою природи.

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