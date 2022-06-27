Влада Київщини розповіла про плани з відкриття модульних містечок

Найближчим часом модульні містечка планують відкрити у смт Гостомель, смт Макарів, селі Кухарі Вишгородського району.

Про це повідомила пресслужба Київської облвійськадміністрації (ОВА).

“Також розглядаються для встановлення модулів такі населені пункти, як смт Димер, смт Велика Димерка та с. Дмитрівка Бучанського району”, - повідомили в Київській ОВА.

Як зазначається, порядок заселення визначає орган місцевого самоврядування. Наприклад, у Бучі першочергове право на тимчасове проживання мають:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з неповнолітніми дітьми;

люди з інвалідністю I та II групи;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни, особи, зазначені частиною першою статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Мешканці, які втратили житло та потребують тимчасового розміщення, мають звертатись до виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради (жителям Гостомельської територіальної громади – до Гостомельської селищної військової адміністрації).

Нагадаємо, відсьогодні, 27 червня, за погодженням з місцевими військовими адміністраціями, на Київщині працюють 247 груп у 95 закладах дошкільної освіти.