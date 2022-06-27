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За 27 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Ще 13 людей сьогодні дістали поранення.

За 27 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

За сьогодні, 27 червня, росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних мешканців - у Слов’янську та Селидовому.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 13 загиблих.

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