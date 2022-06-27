За 27 червня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Ще 13 людей сьогодні дістали поранення.

За сьогодні, 27 червня, росіяни вбили двох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних мешканців - у Слов’янську та Селидовому.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 13 загиблих.