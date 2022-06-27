Росіяни кинули всі свої сили на штурм Лисичанська, - Гайдай

Російські загарбники кинули всі свої сили на штурм міста Лисичанськ Луганської області.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зараз велика кількість наших захисників тримає оборону, але в рази більше кинуто сили росіянами на штурм міста Лисичанська", - сказав Гайдай.

Він додав, що рашисти знищують місто: "...Артилерією, авіацією - цими постійними обстрілами. Дуже багато поранених, загиблих, інфраструктура знищена повністю".

"Нам не вдавалося два дні підряд привозити гуманітарні набори, оскільки дорога, по якій ми це робимо, дуже щільно обстрілюється. Заздалегідь розуміючи, що така ситуація можлива, ми зробили деякі запаси в місті та встигли підвезти ємності для питної води, фільтри, таблетки для очищення води, різні системи... і Встигли в лікарні підвезти медикаменти, які просили лікарі", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, нині в Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти намагаються оточити українських захисників у районі Лисичанська. Вчора штурмова авіація росіян завдала ударів по місту, а також Вовчарці.