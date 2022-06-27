Додаткові термінові донації крові в Кременчуці не потрібні, - МОЗ

Поки що крові в лікарнях вистачає.

Наразі у Кременчуці та Полтавській області вистачає запасів крові.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Попри інформацію, що шириться в соцмережах, запасів крові в місті та області достатньо. Додаткові ТЕРМІНОВІ донації не потрібні”, - йдеться у повідомленні.

В Мінздраві запевнили, що продовжують слідкувати за ситуацією, і в разі потреби в препаратах крові буде зроблене відповідне оголошення.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 11 загиблих.

Нагадаємо, 12 травня рашисти випустили по Кременчуку 12 ракет. А у квітні 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ, тоді загинула одна людина.