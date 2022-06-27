На околиці Дніпра знайшли бойову частину ракети, її вже знешкодили, - ДСНС

"Вибух, який чули жителі Дніпра - це робота піротехніків", - наголосили рятувальники.

На околиці Дніпра виявили бойову частину ворожої ракети. Увечері 27 червня піротехніки її знищили.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Вибух, який чули жителі Дніпра - це робота піротехніків. Тривога, яку було оголошено о 20:03, із ліквідацією снаряду, не пов'язана", - наголосили в держслужбі.

Нагадаємо, тільки за 23 червня було виявлено, вилучено і знешкоджено 795 вибухонебезпечних предметів на території України.

В МВС повідомили, що від мін та боєприпасів очистили вже 274 населені пункти в трьох областях.