Від початку вторгнення РФ було пошкоджено майже 80 закладів освіти Житомирщини, - Бунечко

До нового навчального року громади спільно з рятувальниками мають визначити все необхідне для безпеки учнів під час навчання.

Внаслідок російської агресії на Житомирщині зазнали пошкоджень 77 закладів освіти.

Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Також було повністю зруйновано Житомирський ліцей №25 і треба відбудовувати Любовицький навчально-виховний комплекс.

"На Житомирщині до початку навчального процесу цієї осені в пошкоджених школах буде завершено поточний ремонт, і учні зможуть повернутись до навчання. Що стосується зруйнованих закладів освіти, то учні ліцею №25 продовжать навчання в приміщенні житомирському Центру професійно-технічної освіти та в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. Учні Любовицького НВК зможуть продовжити навчання в закладах Малинської громади", - розповів Бунечко.

Очільник Житомирської області додав, що налагодять підвезення дітей до школи. "Наразі опрацьовується потреба з боку місцевих громад в автобусах і зміни в діючих маршрутах довезення", - зазначив Бунечко.

Керівник ОВА також повідомив, що громади області спільно з рятувальниками мають визначити все необхідне для безпеки учнів під час навчання.

"Зокрема, триває перевірка всіх укриттів в освітніх закладах та поблизу них. Окрім того, мають бути визначені маршрути руху до захисних споруд – від відповідних позначок в будівлі до практичної підготовки вчителів у школах, садочках, професійних училищах та вишах. Ще одним пунктом є забезпечення резервними та автономними джерелами живлення, не слід забувати й про енергоощадження, адже зима в умовах війни може видатися складною", - розповів Бунечко.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Університетам рекомендують почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів.

А керівник ДСНС отримав завдання провести у закладах освіти аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.