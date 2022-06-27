Від початку вторгнення РФ було пошкоджено майже 80 закладів освіти Житомирщини, - Бунечко

Внаслідок російської агресії на Житомирщині зазнали пошкоджень 77 закладів освіти.
Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Також було повністю зруйновано Житомирський ліцей №25 і треба відбудовувати Любовицький навчально-виховний комплекс.
"На Житомирщині до початку навчального процесу цієї осені в пошкоджених школах буде завершено поточний ремонт, і учні зможуть повернутись до навчання. Що стосується зруйнованих закладів освіти, то учні ліцею №25 продовжать навчання в приміщенні житомирському Центру професійно-технічної освіти та в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. Учні Любовицького НВК зможуть продовжити навчання в закладах Малинської громади", - розповів Бунечко.
Очільник Житомирської області додав, що налагодять підвезення дітей до школи. "Наразі опрацьовується потреба з боку місцевих громад в автобусах і зміни в діючих маршрутах довезення", - зазначив Бунечко.
Керівник ОВА також повідомив, що громади області спільно з рятувальниками мають визначити все необхідне для безпеки учнів під час навчання.
"Зокрема, триває перевірка всіх укриттів в освітніх закладах та поблизу них. Окрім того, мають бути визначені маршрути руху до захисних споруд – від відповідних позначок в будівлі до практичної підготовки вчителів у школах, садочках, професійних училищах та вишах. Ще одним пунктом є забезпечення резервними та автономними джерелами живлення, не слід забувати й про енергоощадження, адже зима в умовах війни може видатися складною", - розповів Бунечко.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Університетам рекомендують почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів.
А керівник ДСНС отримав завдання провести у закладах освіти аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.