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Від початку вторгнення РФ було пошкоджено майже 80 закладів освіти Житомирщини, - Бунечко

До нового навчального року громади спільно з рятувальниками мають визначити все необхідне для безпеки учнів під час навчання.

Від початку вторгнення РФ було пошкоджено майже 80 закладів освіти Житомирщини, - Бунечко
Фото: t.me/kyivoda

Внаслідок російської агресії на Житомирщині зазнали пошкоджень 77 закладів освіти.

Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

 

Також було повністю зруйновано Житомирський ліцей №25 і треба відбудовувати Любовицький навчально-виховний комплекс.

"На Житомирщині до початку навчального процесу цієї осені в пошкоджених школах буде завершено поточний ремонт, і учні зможуть повернутись до навчання. Що стосується зруйнованих закладів освіти, то учні ліцею №25 продовжать навчання в приміщенні житомирському Центру професійно-технічної освіти та в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. Учні Любовицького НВК зможуть продовжити навчання в закладах Малинської громади", - розповів Бунечко.

Очільник Житомирської області додав, що налагодять підвезення дітей до школи. "Наразі опрацьовується потреба з боку місцевих громад в автобусах і зміни в діючих маршрутах довезення", - зазначив Бунечко.

Керівник ОВА також повідомив, що громади області спільно з рятувальниками мають визначити все необхідне для безпеки учнів під час навчання. 

"Зокрема, триває перевірка всіх укриттів в освітніх закладах та поблизу них. Окрім того, мають бути визначені маршрути руху до захисних споруд – від відповідних позначок в будівлі до практичної підготовки вчителів у школах, садочках, професійних училищах та вишах. Ще одним пунктом є забезпечення резервними та автономними джерелами живлення, не слід забувати й про енергоощадження, адже зима в умовах війни може видатися складною", - розповів Бунечко.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Університетам рекомендують почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів.

А керівник ДСНС отримав завдання провести у закладах освіти аудит щодо готовності засобів укриття, приймання і гарантування безпечного освітнього процесу.

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