Школярів і педагогів, чиї школи зруйновані, переведуть до найближчих навчальних закладів, - Шкарлет

Вчителі з регіонів, у яких очне навчання буде визнане небезпечним, можуть викладати онлайн і отримувати за це зарплату.

Вчителів та учнів, чиї навчальні заклади були зруйновані через бойові дії, переведуть до найближчих шкіл.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Щоб забезпечити довезення учнів до навчальних закладів, наразі Україна потребує понад три тисячі шкільних автобусів. Тож у МОН працюють над розв’язанням цієї проблеми. Зокрема, звернулися до іноземних партнерів по допомогу.

Також міністр освіти зазначив, що педагоги з регіонів, де очне навчання буде визнане небезпечним, зможуть викладати онлайн і отримувати за це зарплату. Шкарлет додав, що вчителі - не держслужбовці, тому мають право працювати дистанційно за умови, що процес онлайн-навчання буде задекларований органами влади.

Нагадаємо, на Київщини внаслідок російського вторгнення постраждали 120 закладів освіти.

Раніше міністр освіти та науки України розповів, як виплачується простій у роботі вчителів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.