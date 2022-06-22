Українські виші й ПТУ отримають безоплатний доступ до сервісів Zoom, - Федоров

Zoom надає безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та закладам профтехосвіти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це дуже важливий крок для України на період війни, коли навчання відбувається в онлайн-форматі.

"Зараз деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, боронячи державу, а вчителі проводять уроки для школярів просто з бомбосховищ", - додав Федоров.

Міністр підкреслив, що "технологічні гіганти продовжують підтримувати Україну".

Нагадаємо, у травні в соцмережах активно почали поширювати фото з професором Ужгородського національного університету Федором Шандором, який із передової читав лекції своїм студентам.

Через санкції Zoom відкликала ліцензії на розробку програмного забезпечення в Росії.