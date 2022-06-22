У Чорнобаївці підірвали авто колаборанта Турульова, – Хлань

У Чорнобаївці Херсонської області вибухнула машина Юрія Турульова, який після приходу окупантів став "головою адміністрації" села.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Підірвана його машина, але колаборант не постраждав", – зазначив Хлань.

Турульов – колишній керівник місцевої автостанції. На початку червня СБУ заочно оголосила йому про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, він переслідує проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном.