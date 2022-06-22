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​Нафтопереробний завод у Росії міг бути атакований безпілотником. Відео

Це міг бути розвідувальний дрон PD-1 або PD-2. 

​Нафтопереробний завод у Росії міг бути атакований безпілотником. Відео
Фото: скрін відео

Нафтопереробний завод у Ростовській області Росії міг бути атакований одним з безпілотних літальних апаратів.

Відповідне відео опублікував Ukraine Weapons Tracker.

На ньому помітно, що у завод влетів безпілотник із фіксованим крилом. Зважаючи на зовнішній вигляд, це міг бути розвідувальний дрон PD-1 або PD-2. 

Нагадаємо, сьогодні в Ростовській області РФ трапилася чергова пожежа – цього разу на нафтопереробному заводі "Новошахтинський". За словами місцевої влади, яку цитує російський "Інтерфакс", ніхто не постраждав. 

Новошахтинський завод було зведено у 2009 році. Він виробляє зокрема дизельне паливо. Навесні 2021 року журналісти "Схем" повідомили, що родина народного депутата Віктора Медведчука (підозрюється в державній зраді. - Ред.) володіє часткою цього НПЗ, який забезпечував нафтопродуктами армію Росії на Донбасі. Саме через це на завод в Україні було накладено санкції.

Офіційно повідомлялося, що новим власником НПЗ став російський будівельний підрядник "Петон", але, за даними "Схем", станом на квітень 2021 року ним все ще володіли повʼязані з родиною Медведчука компанії.

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