​Нафтопереробний завод у Росії міг бути атакований безпілотником. Відео

Це міг бути розвідувальний дрон PD-1 або PD-2.

Нафтопереробний завод у Ростовській області Росії міг бути атакований одним з безпілотних літальних апаратів.

Відповідне відео опублікував Ukraine Weapons Tracker.

На ньому помітно, що у завод влетів безпілотник із фіксованим крилом. Зважаючи на зовнішній вигляд, це міг бути розвідувальний дрон PD-1 або PD-2.

#Ukraine: A Kamikaze drone struck the Novoshakhtinsk oil refinery, in #Rostov Oblast, Russia; causing a large fire.



Although the precise type is unclear, it appears to be based on the UA PD-1 or PD-2 series of reconnaissance UAVs. The area is around 150km from the front line. pic.twitter.com/EssUu6PxyB — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 22, 2022

Нагадаємо, сьогодні в Ростовській області РФ трапилася чергова пожежа – цього разу на нафтопереробному заводі "Новошахтинський". За словами місцевої влади, яку цитує російський "Інтерфакс", ніхто не постраждав.

Новошахтинський завод було зведено у 2009 році. Він виробляє зокрема дизельне паливо. Навесні 2021 року журналісти "Схем" повідомили, що родина народного депутата Віктора Медведчука (підозрюється в державній зраді. - Ред.) володіє часткою цього НПЗ, який забезпечував нафтопродуктами армію Росії на Донбасі. Саме через це на завод в Україні було накладено санкції.

Офіційно повідомлялося, що новим власником НПЗ став російський будівельний підрядник "Петон", але, за даними "Схем", станом на квітень 2021 року ним все ще володіли повʼязані з родиною Медведчука компанії.