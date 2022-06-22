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Після бою з російськими окупантами зник журналіст Володимир Чеповий (уточнено)

Він пішов на фронт добровольцем ТРО. 

Після бою з російськими окупантами зник журналіст Володимир Чеповий (уточнено)
Фото: Сергій Томіленко у Facebook

Генеральний директор видавництва "Блінц-інформ" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий зник після бою з російськими військовими.

Син Володимира, Іван Чеповий, повідомив, що офіційно він є зниклим безвісти, а не загблим, як повідомляли раніше.

"Сьогодні отримали від зама воєнкома листа про те, що батько є офіційно ЗНИКЛИМ БЕЗВІСТИ. Як і багато інших українських захисників. Ні в яких списках 200/300 його немає. Чекаємо на ОФІЦІЙНУ інформацію", – написав він, і попросив не поширювати даних про загибель. 

Про загибель писали, зокрема, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко і політолог, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. 

 

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув офіцер, військовослужбовець і військовий журналіст Олексій Чубашев. 

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