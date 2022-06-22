Від обстрілів Сумщини постраждали шестеро людей, в Харкові ворог знову обстріляв північні райони, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

В Чернігівській області вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає. На Дніпропетровщині ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною – Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

На Сумщині вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. Деталі щодо наслідків уточнюються. За вчорашній день в області – шестеро поранених внаслідок артобстрілів та атаки дронів-камікадзе.

У Харкові ночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо – постраждалих немає. Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо, троє людей поранено. Протягом доби 15 людей загинули, 16 – поранені.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі – по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання. Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12. Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

В Донецькій області тривають активні бойові дії по всій лінії фронту. Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет ЗРС С-300, РСЗВ "Град". Під обстрілами – Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище. Пошкоджено 39 об’єктів, зокрема чотири багатопрверхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика. Одна людина загинула, 15 поранено.

Вчора протягом дня обстріли тривали в багатьох районах Миколаївської області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вчора протягом другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм.

На Херсонщині продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. В області не працює жодне українське ЗМІ. В цілому ситуація на Херсонщині напружена, особливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колоборанти про входження Херсонщини до РФ. Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і надписів, що Херсон – це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ.

Нагадаємо, минулої доби українські захисники відбили штурм росіян у напрямку Вугледарської ГЕС.

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда і Миропілля Сумської області.