Фото: ДСНС України у Харківській області у Facebook

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, 37 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 16 пожеж, спричинених обстрілами.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Зазначається, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Індустріальному (4), Київському (2) та Слобідському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (4), Ізюмському (3), Куп'янському (1) та Богодухівському (1) районах області.

Фото: ДСНС України в Харківській області у Facebook

Горіли приватні будинки та господарські будівлі, гаражі та автомобілі, складські приміщення, адміністративні та інші будівлі.

Фото: ДСНС України в Харківській області у Facebook

Три пожежі, пов'язані з військовими діями, сталися одночасно в Чугуївському районі області. Там горіли 2 гаражі на площі 90 кв. м та торговельний павільйон на території автостанції площею 20 кв. м. У результаті цих обстрілів постраждали щонайменше 3 осіб та 6 загинули. До ліквідації цих пожеж залучали 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та приблизно 20 фахівців ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 31 ворожий боєприпас.

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів 21 червня загинули 15 жителів Харківської області, серед них – восьмирічна дитина.