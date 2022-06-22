Сполучені Штати Америки передали Україні ще 11 вертольотів МІ-17.
Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони України.
Міноборони виклало відео, як американські військові завантажують вертольоти у літаки для відправки в Україну.
“Одинадцять вертольотів Мі-17 з бази ВПС США Девіс-Монтейн в Арізоні вирушили до України. Вони захищатимуть нашу країну від російських терористів”, – зазначено у повідомленні.
Eleven Mi-17 helicopters at US Air Force base Davis-Montaigne in Arizona headed for Ukraine. They will defend our country from the russian terrorists.— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 21, 2022
Video by Mil3010 pic.twitter.com/JB3oZMiCUm
Нагадаємо, Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань. Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.
Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення, ще не розпочав діяти.
Тижден тому президент США Джо Байден розповів, що входить у пакет військової допомоги Україні на суму мільярд доларів.