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В ОК “Південь” розповіли подробиці обстрілів Миколаєва та Очакова

Житлові квартали обласного центру обстріляли "Ураганами".

В ОК “Південь” розповіли подробиці обстрілів Миколаєва та Очакова
Фото: ДСНС України

21 червня вранці одночасно крилатими ракетами атаковано Миколаїв та Очаків.

Як повідомили в оперативному командуванні “Південь”, унаслідок обстрілів уражено портову інфраструктуру Миколаєва, знищено вантажівки, пошкоджені будівлі підприємств та електричні мережі. 

“Паралельно реактивною системою залпового вогню “Ураган” обстріляно житлові квартали Миколаєва. При цьому знов використовувались заборонені касетні боєприпаси”, – йдеться у повідомленні.

Одна з касет розірвалася просто на подвір’ї приватного будинку. Там перебували двоє чоловіків. Один загинув на місці, другий отримав поранення, за його життя борються медики.

За кілька годин РСЗВ обстріляла й Очаків, є поранені. Трохи згодом стратегічною авіацією випущено чотири ракети по акваторії та причалам порту. Постраждалих нема.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 19:00 21 червня відомо також про трьох поранених.

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