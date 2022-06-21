Окупанти збираються видавати у Запорізькій області російські атестати, - мер Орлов

Загарбники провели в Енергодарі збори для батьків та освітян.

На проведених у гімназії №2 в Енергодарі зборах російські окупанти розповідали, як збираються навчати енергодарських дітей у новому навчальному році та про "основні навчальні стандарти РФ".

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

“На зборах окупанти оголосили, що до нового навчального року збираються відкрити всі школи та дитсадки. А ще - видавати випускникам 9-х та 11-х класів атестати російського зразка, з якими енергодарські діти буцімто матимуть право вступати в захоплений Мелітопольський державний університет та навчальні заклади на території рф”, - повідомив Орлов.

Він підкреслив, що переважна більшість присутніх батьків прийшли на збори тільки для того, щоб особисто почути, що саме готують для них окупанти.

Орлов зазначив, що від перспективи отримати будь-які документи від окупантів люди не в захваті.

Також мер Енергодара пообіцяв найближчими днями надати роз’яснення щодо отримання атестатів державного українського зразка.

Раніше повідомлялось, що за тиждень російські окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців. Серед вивезених - 11 працівників Запорізької АЕС.