Росіяни з "ураганів" обстріляли житлові будинки Дніпропетровщини, - Лукашук

На даху однієї будівлі згодом виявили касетний боєприпас.

Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Під ворожий вогонь потрапив Криворізький район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, загарбники з "ураганів" обстріляли село Шестерня в Широківській громаді.

"Поцілили по житловим будинкам, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - розповів Лукашук.

Він додав, що біля населеного пункту внаслідок обстрілів почалася пожежа на площі близько 3,5 га.

Наразі загоряння рятувальники ліквідували.

Також удень росіяни обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупаційні війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини з артилерії.

Вчора через ворожі обстріли в області виникла пожежа господарської будівлі.