Росія вдарила по Криворізькому району з артилерії

Сьогодні вранці Росія знову обстріляла Дніпропетровську область з артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина 21 червня 7.37. Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він.

В інших районах області на цю хвилину - спокійно.

Нагадаємо, 18 червня окупанти ракетними ударами зруйнували в Новомосковському районі нафтобазу. Під час гасіння пожежі відбувся вибух, унаслідок якого загинув рятувальник, ще двоє дістали поранення. Загалом від цих ракетних ударів постраждали 13 українців.