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Мультфільми, рекомендовані МОН. Цікаве навчання у дистанційній школі “Оптіма” Новини компаній

Мультики можуть бути не тільки розважальними, проте і корисними, пізнавальними та навчальними. В «Оптімі» – першій та найбільшій дистанційній школі України – першокласники навчаються за уроками, зробленими у вигляді яскравих мультфільмів. Такі анімації подобаються дітям, викликають схвалення батьків та отримали неймовірну кількість позитивних відгуків.

Користь уроків-мультфільмів

Користь перегляду мультиків – дискусійна тема. Проте не можна заперечувати, що вони – наочне і дуже цікаве джерело інформації. Через анімовані пригоди можна дізнаватись про такі важливі поняття, як дружба, стосунки, любов до природи та власної країни тощо. Крім того, мультфільми можуть бути й навчальними, у простій легкій формі пояснювати доволі складні предмети. Завдяки яскравій картинці, доповненій відповідним звукорядом, діти набагато краще і швидше опановують точні науки, заглиблюються в літературу, нюанси рідної чи іноземної мови, пізнають навколишній світ. Такі анімовані уроки виконують дуже важливу функцію: вони вчать дитину вчитися, зацікавлюють у подальшій освіті, прищеплюють любов до школи.

Уроки для першачків в «Оптімі»

Сучасні діти не схожі на своїх батьків у цьому ж віці. Методи традиційної класно-урочної системи з кожним роком працюють все менш ефективно. Тому дистанційна школа «Оптіма» пропонує своїм найменшим учням альтернативні способи сприйняття інформації.

Тут втілили у життя унікальні анімовані уроки для початкової школи. Їх розробляли провідні викладачі, психологи, методисти, а в основу покладені авторські інновації та рекомендації міжнародної педагогічної системи.

Під час створення уроків були враховані також і рекомендації офтальмологів. Перегляд відео супроводжується паузами для виконання письмових і усних завдань, фізкультхвилинок тощо. Очі не перевантажуються, а малюк отримує таку потрібну в цьому віці зміну діяльності.

Участь батьків у процесі такого дистанційного навчання – мінімальна. Всі завдання продумані таким чином, щоб дитина могла сама розібратися у матеріалі, за допомогою вчителів «Оптіми». Дорослим достатньо ввімкнути урок і проконтролювати, щоб учень приділив йому достатню увагу.

Уроки «Оптіми» отримали схвалення МОН та міжнародних організацій, які мали можливість з ними ознайомитись. Такі уроки справді не мають аналогів в Україні та світі й дуже подобаються учням, які вже два роки навчаються за ними.

Переконатися в їхній якості можна, скориставшись безплатним демодоступом. Отримати вичерпну консультацію з будь-яких питань запрошуємо за телефонами колцентру дистанційної школи «Оптіма»: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

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