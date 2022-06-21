До корабельного угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі входять, зокрема, п’ять кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також у флоті ворога – один підводний човен та чотири великих десантних кораблів.

“Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування”, – йдеться у повідомленні.

Однак, загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту, додали в ОК.

Нагадаємо, командування Чорноморського флоту Росії використовує цивільні кораблі для прикриття військових.