Рада схвалила закон, що узаконює самосійні ліси на землях с/г призначення

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт зміни до законодавства щодо збереження лісів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Його ухвалення допоможе збільшити площі та зберегти ліси України. Також у ньому закладене правове підґрунтя для збереження біорізноманіття та нелісових природних екосистем, які виникли внаслідок виведення з обігу й резервування орних земель.

“Схвалення законопроєкту дозволить узаконити самосійні ліси на землях сільськогосподарського призначення. Цим ми можемо збільшити лісистість України на 500 тис. га та, при цьому, заощадити сотні мільйонів гривень державних коштів, адже створення та догляд гектара лісу коштує декілька десятків тисяч гривень”, – прокоментував прийняття закону очільник міністеррства Руслан Стрілець.

Законопроект допоможе у втіленні плану висадження 1 млрд дерев до 2025 року.

Також документ дозволить зберегти степові та лучні ділянки, пасовища і сіножаті. Він визначає заходи для їх збереження та накладає мораторій до 2025 року на розорювання пасовищ, сіножатей та перелогів.

Будуть відновлені близько 300 тис. га деградованих, малопродуктивних земель, що не мають степового, лучного, лісового рослинного покриву.

Законопроєкт вводить:

інструмент економічного стимулювання лісорозведення. Зокрема, він передбачає відшкодування витрат власникам лісів і лісокористувачам при створенні лісів,

механізм резервування та викупу державою цінних територій для їх збереження для таких суспільних потреб як створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства,

спрощення процедури реєстрації самозаліснених ділянок,

звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при створенні територій та об’єктів природно-заповідного фонду та лісорозведенні,

при створенні територій та об’єктів природно-заповідного фонду та лісорозведенні звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва,

зняття обмеження щодо надання у власність ділянок для лісорозведення,

ведення лісового господарства дозволяється на землях усіх категорій з дотриманням вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

Додамо, з 24 лютого майже 3 млн га лісу в Україні пройдені війною. Наразі під окупацією та бойовими діями знаходиться понад 500 тис. га лісів, які ми можемо втратити.