Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт щодо розбудови мережі цивільних укриттів, - Чернишов

Верховна Рада України прийняла у першому читанні за основу законопроєкт №7398 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Безпека людей в умовах війни стає однією з основних вимог у будівництві. Саме на це спрямований законопроєкт №7398, який передбачає будівництво надійних укриттів у існуючих кварталах та при новій забудові. Дякую парламенту за оперативні дії та налаштованість прийняти закон якомога швидше. Адже це дасть можливість захистити людські життя», – наголосив Олексій Чернишов.

Зазначимо законопроєкт №7398, розроблений Мінрегіоном спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, містить низку змін до містобудівного законодавства, які передбачають:

· врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розроблення містобудівної документації;

· обов’язковість залучення представників ДСНС до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад;

· спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;

· обов’язковість розроблення розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проєктування об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб. При цьому проєктні рішення передбачені цим розділом мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що розбудова мережі надійних укриттів, які захищатимуть людей, нині для України вкрай необхідна.