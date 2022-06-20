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Єрмак: зняття санкцій з РФ в обмін на розблокування портів не розглядаємо

Цей варіант можливий лише за умови абсолютних гарантій безпеки, зазначив голова ОП.

Єрмак: зняття санкцій з РФ в обмін на розблокування портів не розглядаємо
Фото: ОПУ

Україна проти зняття санкцій з Росії в обмін на розблокування українських портів для експорту зерна. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua

“Ми проти зняття будь-яких санкцій. До того ж сьогодні ми практично закрили питання щодо Білорусі (самопроголошена влада цієї країни пропонувала свою залізничну інфраструктуру для транспортування українського зерна, – ред.) в цьому сенсі”, - зазначив Єрмак. 

За його словами, єдиний варіант експорту зерна - це розблокування портів.

“Це – єдиний шлях здійснити повноцінний експорт нашої сільгосппродукції, яка дуже важлива і є серйозним фактором продуктової безпеки. Ми над цим працюємо. Безпосередньо я спілкуюсь з генеральним секретарем Гутеррешем, який проводить ці перемовини. Ми чітко розуміємо, як це має бути. На виконання відповідного доручення Президента я перебуваю в повній координації з нашими військовими, з міністром інфраструктури Кубраковим, міністром сільського господарства Сольським, з Міністерством закордонних справ, з нашими партнерами”, - розповів очільник ОП. 

Крім того, він зазначив, що такий варіант буде можливий лише за умови абсолютних гарантій безпеки. 

“Шантаж щодо санкцій – це не до нас, ми його не розглядаємо”, - резюмував Єрмак. 

Нагадаємо, посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України Ольга Трофімцева назвала нереалістичним повне розблокування портів та відновлення експорту української продукції морськими шляхами.

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