Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
ГоловнаПолітика

Єрмак про полонених з “Азовсталі”: живі, з деякими з них є зв’язок

Процес перемовин щодо обміну, за словами голови ОП, дуже складний.

Єрмак про полонених з “Азовсталі”: живі, з деякими з них є зв’язок
Фото: EPA/UPG

Взяті в російський полон захисники “Азовсталі” живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак

“Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України”, - зазначив Єрмак. 

При цьому він додав, що процес перемовин щодо обміну складний, деталі має повідомляти пресцентр, створений при центрі ГУР щодо полонених. 

“Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу”, - заявив голова ОП.

За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і “це завдання ГУР виконало”.

“Сьогодні вони займаються другим етапом – їх (“азовців”, - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що, якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на «Азовсталі», – LB.ua), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни”, - зазначив Єрмак і закликав дочекатися результатів перемовин щодо обміну. 

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, у російському полоні після наказу верховного головнокомандувача припинити оборону Маріуполя та зберегти життя бійців перебувають понад 2,5 тисячі “азовців”. Про умови їх утримання наразі нічого невідомо. Колишня омбудсман Людмила Денісова заявила, що у полоні у бійців “Азову” погано з їжею, а пораненим не надають допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також