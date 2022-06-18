Порошенко в ефірі LCI: статус кандидата у члени ЄС для України – це теж зброя проти Путіна

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI наголосив, що надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу – це важливий сигнал для Росії як держави-агресора.

«Крім тієї зброї, яка сьогодні постачається нашими партнерами, і США, і Канадою, і Британією, і значною мірою ЄС та Францією, надання Україні статусу кандидата є також дуже потужною зброєю проти Путіна. Що ми об’єднані, що ми європейці, ми не піддаємося на шантаж, яким намагається тиснути на вільний демократичний світ Путін. Ми пам’ятаємо, що це війна не проти України, а це війна проти всієї Європи і проти всього демократичного світу», – говорить Порошенко.

П’ятий президент наголошує, що це руйнує путінський наратив про «сфери впливу», відповідно до якого Україна знаходиться в орбіті Росії.

«Український народ спільно з народами світу, з членами антипутінської коаліції поховав цю мрію путіна і заявив: НІ – новій російській імперії, НІ – новій версії радянського союзу. Український народ започаткував цей процес ще з 14-го року, коли ми збудували власну армію, коли ми стали членами Асоціації з ЄС, коли ми провели реформи для повернення до європейської родини», – наголосив Порошенко.