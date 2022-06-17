Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Кофод

"Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини".

Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це у своєму Twitter повідомив очільник міністерства закордонних справ Данії Єппе Кофод за підсумками розмови з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Сподіваємось на продовження співпраці з Україною щодо реформ. Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини", - підкреслив данський міністр.

🇩🇰🇺🇦Good talk with close friend & colleague @DmytroKuleba tonight



Denmark ready to support Ukraine EU candidacy status



Look forward to continuing cooperation w/ #Ukraine on reforms



We must send strongest possible signal that Ukraine belongs to the European family#dkpol #eudk pic.twitter.com/Qs8URRlmWX — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022

Очільник МЗСУ Дмитро Кулеба подякував за підтримку Данії і додав, що "це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто зараз на передовій".

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський закликав Данію підтримати статус кандидата в ЄС для України.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомляв раніше, що найближчим часом у Верховній Раді запланований виступ прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.