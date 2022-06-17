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Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Кофод

"Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини".

Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Кофод
Фото: Twitter/Jeppe Kofod

Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це у своєму Twitter повідомив очільник міністерства закордонних справ Данії Єппе Кофод за підсумками розмови з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

"Сподіваємось на продовження співпраці з Україною щодо реформ. Ми повинні послати найсильніший сигнал, що Україна належить до європейської родини", - підкреслив данський міністр.

Очільник МЗСУ Дмитро Кулеба подякував за підтримку Данії і додав, що "це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто зараз на передовій".

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський закликав Данію підтримати статус кандидата в ЄС для України.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомляв раніше, що найближчим часом у Верховній Раді запланований виступ прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

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