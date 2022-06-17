Російська "дочка" компанії Google подала заяву про банкрутство

Компанія більше не може утримувати офіс та працівників.

Російська "дочка" компанії Google - ТОВ "Гугл" - подала заяву до Арбітражного суду Москви про власне банкрутство. Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на “Інтерфакс” та дані картотеки арбітражних справ.

Ще 18 травня ТОВ "Гугл" розмістило на федеральному ресурсі повідомлення про намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. Російська компанія повідомляла тоді, що з 22 березня 2022 року "передбачає власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань".

У пресслужбі Google тоді пояснювали, що арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування російського офісу, у тому числі збереження працівників та оплату праці в РФ, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань.

При цьому в Google повідомляли, що компанія продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів для користувачів з РФ, таких як "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play.

Як повідомлялося, на Google у Росії за позовами Роскомнагляду накладений оборотний штраф на суму понад 7,2 млрд рублів, який компанія повинна була виплатити до 19 березня. У травні пристави завели щодо Google справу про примусове стягнення оборотного штрафу. Також компанію вже не раз штрафували за те, що вона не видалила заборонений контент зі своїх майданчиків, у тому числі на YouTube.

Крім цього, зараз щодо російської "дочки" Google ініційовані кілька позовів до арбітражного суду, де позивачами виступають російські ЗМІ.

ТОВ "Гугл" було зареєстровано у 2005 році. За підсумками 2021 року, виторг російської компанії склав 134,3 млрд рублів, при цьому компанія отримала чистий збиток у 26 млрд рублів (це перший збиток компанії як мінімум з 2009 року).

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України Google заявив про обмеження роботи в Росії, зокрема про призупинення платежі з Російської Федерації, через що російські користувачі не зможуть купувати програми або продовжувати підписку на вже придбані. Доступ залишиться тільки до безкоштовних сервісів.