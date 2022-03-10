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Google Play обмежує роботу в Росії: залишаться лише безплатні програми

Купити нові або продовжити підписку буде неможливо.

Google Play обмежує роботу в Росії: залишаться лише безплатні програми
Фото: EPA/UPG

Компанія Google призупиняє платежі з Російської Федерації, через що російські користувачі не зможуть купувати програми або продовжувати підписку на вже придбані. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення компанії.

"У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем ми призупинимо платіжну систему в Google Play для користувачів у Росії найближчими днями", - зазначили там.

Під час призупинення користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play в Росії.

Проте безплатні програми, уточнили в компанії, залишаться доступними у Play Store. Також користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше.

Нагадаємо, вчора компанія Sony припинила в Росії продаж своїх консолей PlayStation та програмного забезпечення. У МЗС України назвали компанії, які ще залишаються на російському ринку.

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