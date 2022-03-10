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МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні

"Ця виплата в рамках RFI, що еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу"

МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні
Фото: premiumtimesng.com

Міжнародний валютний фонд затвердив надання $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні на тлі її боротьби з військовим вторгненням Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба МВФ.

"Війна в Україні призвела до трагічних загиблих і людських страждань. Хоча перспективи поки що невизначені, економічні наслідки вже дуже серйозні: лише за 13 днів приплив біженців перевищує два мільйони осіб, руйнування ключової інфраструктури в Україні масштабні. Ця виплата в рамках RFI (Інструмент швидкого фінансування. - Ред.), що еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок наслідків війни, і надасть важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування з боку інших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова НБУ Кирило Шевченко звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ у доступі до ресурсів Фонду. Також Україна просить країни G7 виключити Росію та Білорусь із МВФ та організацій Світового банку. 

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