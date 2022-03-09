Опозиційна молодь у Росії оголосила початок кампанії за імпічмент Путіна, - ЦПД

Активісти пропонують звертатися до депутатів та сенаторів Держдуми РФ з метою домогтися ініціювання відповідної процедури.

Російський молодіжний опозиційний рух "Весна" із Санкт-Петербурга оголосив про початок кампанії за імпічмент Володимиру Путіну.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Рух об'єднує молодь, незгодну з політикою Кремля.

"Вони впевнені, що президент РФ порушив міжнародні та російські закони, оголосивши про військову операцію в Україні, і завдав Росії непоправних економічних та політичних збитків", - повідомили в ЦПД.

Активісти руху пропонують звертатися до депутатів та сенаторів російської Держдуми, щоб домогтися від них ініціювання процедури звільнення Путіна з посади президента.

Нагадаємо, в Росії бюджетників та школярів змушують писати листи окупантам, які воюють в Україні.

Росіянам заборонили купувати валюту, обмеження діятиме до 9 вересня 2022 року.