Столтенберг попередив Росію: напад на канали постачання допомоги Україні вважатиметься нападом на НАТО

"Ми усуваємо будь-який простір для прорахунків, непорозумінь", - зазначив генеральний секретар Альянсу.

Напад російських військ на канали постачання, якими Україні передають допомогу країни-члени НАТО, вважатиметься нападом на Альянс. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про це з посиланнями на видання CBС News повідомляє ZN.ua.

Він дав зрозуміти, що це стане небезпечним загостренням війни насамперед для Росії.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН, – сказав Столтенберг. - Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це спричинить застосування статті 5".

Йдеться про статтю, відповідно до якої напад на когось з країн-членів НАТО вважається нападом на весь Альянс.

"Я абсолютно впевнений, що президент Путін знає це, і ми усуваємо будь-який простір для прорахунків, непорозумінь щодо нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, щонайменше 13 країн НАТО надають Україні військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанковим обладнанням.