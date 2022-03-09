На сховищі ядерного палива Чорнобильської АЕС зберігається велика кількість відпрацьованих паливних збірок, які без робочої системи охолодження становлять небезпеку для навколишнього середовища і небезпеку підвищення радіаційного фону.

Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що сьогодні в результаті ворожих дій російського агресора повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. “Останні дні вона була заживлена лише через одну лінію, дві інші високовольтні лінії були перебиті окупантами ще в перші дні вторгнення. Ми неодноразово виходили на переговори з окупантами з проханнями про проведення ремонтних робіт в інтересах безпеки всього континенту, враховуючи статус Чорнобильської зони і наявність ядерних обʼєктів”, – йдеться у повідомленні.

Кудрицький нагадав, що одного разу отримали згоду, ремонтна бригада виїхала на огляд пошкоджень через ворожі блокпости. “Закінчилося все жорсткими обшуками, стріляниною над головами наших співробітників і погрозами розстрілу – до ремонтних робіт їх не допустили. І ось сьогодні ЧАЕС повністю знеструмлена”, – зазначив він.

Кудрицький підкреслив, що відновлення ліній електропередач, які живлять цей надважливий і дуже небезпечний об’єкт, є критично важливим. “Для того, щоб це зробити, враховуючи нинішню ситуацію, необхідно, аби агресор залишив майданчик Чорнобильської АЕС та території, на яких ремонтні бригади Укренерго будуть лагодити пошкоджені росіянами лінії електропередач. Ми будемо добиватися того, щоб нас допустили до виконання необхідних ремонтних робіт”, – сказав він.

Керівник Укренерго зауважив, що це надзвичайно важливо для безпеки всієї планети.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення Чорнобильської АЕС та її об’єктів протягом 48 годин, а далі можливий витік радіації.