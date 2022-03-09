На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"

Часом ворожа армія в паніці вдається до звірств.

На Чернігівському напрямку точаться бої. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Днями оборонцям області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, що суттєво вибило його з колії та зламало план наступу", - зазначається в повідомленні.

Водночас окупанти, за словами оперативного командування, у паніці вдаються до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують і знищують їхні домівки вогнем артилерії та танків. Проте в цілому ситуація перебуває під контролем Збройних сил України та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників.

"Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони завдають вогневих уражень по своїх військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в оперативному зведенні Генштабу повідомлялося, що ворог зазнав втрат на підступах до міста Чернігова.