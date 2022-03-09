Резервні генератори забезпечать живлення ЧАЕС на два дні, далі моживий витік радіації, – Кулеба

Резервні дизель-генератори забезпечать живлення Чорнобильської АЕС та її об’єктів протягом 48 годин.

Про це у твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації.

“Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання”, – наголосив Кулеба.

“Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!” – додав він.

Нагадаємо, внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) несподівано втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС поки що зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор каже, що може підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У заяві МАГАТЕ зазначено, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працює весь час з моменту захоплення, Росія не дає змоги їх замінити. Персонал має обмежений доступ до води, їжі, ліків.