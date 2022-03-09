Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін записав відеозвернення щодо ситуації на захопленій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції. Уже п'ять діб ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем окупантів.

За словами Котіна, станом на ранок 9 березня на території АЕС перебувають 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї.

"І хоча наш персонал працює на всіх шести енергоблоках, усі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Персонал перебуває під сильним психологічним тиском з боку окупантів, які очікували, що працівники станції з радістю будуть їх зустрічати. Проте наші люди чинять спротив, відмовляються співпрацювати з окупантами", – заявив глава Енергоатому.

"Особливо це проявилося, коли російські журналісти-пропагандисти, яких завезли на ЗАЕС напередодні, намагалися отримати коментарі від персоналу станції. Натомість були послані за російським кораблем", – додав він.

Глава НАЕК "Енергоатом" наголосив, що все це порушує ядерну та радіаційну безпеку. Він нагадав, що на ЗАЕС перебувають сім ядерних установок. Усі вони містять багато радіоактивних матеріалів, передусім ядерного палива.

Дії окупантів можуть призвести до ядерної чи радіаційної аварії з непередбачуваними наслідками. Котін наголосив, що через обстріли з боку російських військових виведено на ремонт шостий енергоблок, досі не працюють дві високовольтні електролінії.

Крім того, в Енергодарі закінчуються продукти. У крамницях їх залишилося на добу.

Глава Енергоатому спростував розповсюджувані російськими загарбниками фейки, нібито на ЗАЕС зберігалася зброя української армії.

"Якби ця зброя тут справді була, то окупанти ніколи б не захопили станцію. Натомість вони зафільмували власну зброю і показали світові злочини російських військових, свій ядерний тероризм", – наголосив Петро Котін.