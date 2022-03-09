Керівники державних підприємств під час воєнного стану самі визначатимуть розмір оплати часу простою працівників

Кабінет Міністрів України надав право керівникам державних органів і підприємств самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників протягом воєнного стану.

Про це йдеться в постанові уряду від 7 березня.

Так, уряд надав право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Окрім того, керівникам органів місцевого самоврядування рекомендували застосовувати це положення та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.