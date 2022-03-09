У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
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У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону

Місцевих просять за змогою посприяти в пошуку. 

У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Захоплена техніка окурантів біля Харкова
Фото: Макс Левін

Українські військові дали чергову відсіч ворогу в напрямку Дергачів Харківської області. Цієї ночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з Нацгвардією та теробороною перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню росіян, які обстрілювали околиці Харкова.

Ворог кинув своє важке озброєння і почав утікати. Про це вранці 9 березня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Частина особового складу противника кинулася навтьоки в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, просимо місцеве населення сприяти, бути обачними та за можливості сприяти пошуку", – закликав він.

Окрім того, вночі в селі Андріївка українські прикордонники розбили російську диверсійно-розвідувальну групу. 

"Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон", – додав він. 

Харків повністю під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околиці міста. За минулу добу російські окупаційні війська здійснили більш ніж 50 артилерійських обстрілів та обстрілів із реактивної системи залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

Приблизно о 21:25 відбувся авіаналіт винищувачів противника з міста Бєлгород РФ на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили і взяли зворотний курс. Втрати серед особового складу ЗСУ відсутні.

На Ізюмщині ворог наводить понтонно-мостові переправи через р. Сіверський Донець і Берека. 

Нагадаємо, російська армія цієї ночі намагалася зайти до Ірпеня, але невдало – захисники відбили атаку. По Борисполю ввечері вдарили ракетами. Одну ракету знищили, одна влучила в технічне приміщення аеропорту. Є поранені.

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