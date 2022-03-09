Випав сніг. По снігу легше відслідкувати здобич, – голова Миколаївської ОДА про ситуацію в обласному центрі

У Миколаєві випав сніг, українські захисники добре виспались і готові до оборони. Про це очільник Миколаївської ОДА (ВЦА) Віталій Кім повідомив у ранковому зверненні.

"Кожен мисливець у нашому степу знає, що сніг – це добре. По снігу легше відслідкувати здобич. Тому наші мисливці дуже раді цьому снігу", – зазначив він.

У вечірньому зведенні 8 березня Кім говорив, що ворожої армії в Миколаєві нема, але вона прагне закріпитися на околицях міста. Супротивник підступає до Миколаєва, але захисники в курсі всіх планів.

Нагадаємо, учора ЗСУ взяли в полон групу окупантів на Миколаївщині. Затримані повідомили, що за відступ російське керівництво пригрозило їм розстрілом.