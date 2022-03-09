Рівень злочинності у Києві знизився в 6-7 разів, – Геращенко

"У нас проблем з мародерами зараз майже немає".

Після військового вторгнення Російської Федерації в Україну злочинність у Києві знизилася у шість-сім разів.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко під час телемарафону, передає "Цензор.НЕТ".

"У нас проблем з мародерами зараз майже немає. Було декілька фактів по Києву, до людей застосували в тому числі фізичні дії... Я бачу зведення, і щоб ви розуміли, злочинність у Києві знизилася в шість-сім разів", - сказав Геращенко.

"Фактично, по-перше, людей стало менше, по-друге - багато злочинців. вони також патріотично налаштовані громадяни, і як мені доповідають, багато кримінальних елементів зараз вступили в ТрО і зараз зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів. Тому ситуація з мародерством на цей час фактично зведена до нуля", - додав він.

За словами Геращенка, мародерство переважно поширене на територіях, які тимчасово окуповані російськими військами.

"Там українці, які залишилися без ліків, без харчів, вони дійсно ідуть на те, щоб мародерствувати та грабувати магазини, розуміючи, що харчів може і не бути. Ситуація складна", - пояснив радник глави МВС.

Раніше Геращенко опублікував чергову перехоплену розмову російського окупанта з дружиною. Росіянин із гордістю ділився з нею своїми мародерськими здобутками з котеджного містечка депутатів Верховної Ради України. Окупант на ім'я Сєрьожа зателефонував своїй дружині, аби похвалитися краденим майном. Він розповів, що викрав дві норкові шуби, півшубу із песця, дорогий станок, дві музичні колонки "Ямаха", зварювальний апарат, м'ясорубку, фрезер. Також він пожалівся, що не встиг викрасти генератор.

Російський військовий згадує в розмові, що за участь у війні проти України їм обіцяли заплатити 53 долари.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада дозволила націоналізувати все майно РФ в Україні та посилила відповідальність за мародерство.