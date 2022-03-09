​Зеленський: "Світ не вірить у майбутнє Росії. Жодного слова, жодної перспективи"

Президент Володимир Зеленський подякував усім країнам та урядам, які підтримують Україну під час російського військового вторгнення.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Українці! Українки! Сьогодні важливі новини. Сполучені Штати зробили крок, який відчутно послабить окупантів, змусить платити за агресію, відповідати за зло, яке вони наробили. За все зло. Америка забороняє імпорт нафти з Росії, нафтопродуктів, газу, вугілля. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення. За це лідерство. За цей максимально потужний сигнал всьому світу... Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни. Або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії вводить і Велика Британія.

"Я вдячний премʼєр-міністру Борису Джонсону за принциповість. На яку очікуєш від глави уряду Британії у важкі часи. Виступаючи сьогодні у британському парламенті, я згадав інші важкі часи. Інші, але такі подібні. 1940 рік, коли тиранія загрожувала, як вона думала, невеликому острову. І була впевнена, що острів не витримає жорстоких ударів, бомбардувань і блокади. А вийшло, що острів зміг більше, ніж та тиранія. Бо мав мудрість. І витримку. І друзів. І силу", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що наразі наша країна також вірить у майбутнє - своє та свободи в Європі.

"Погляньте – світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову.

Після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни". Буде і новий план Маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський премʼєр - людина слова, щирий друг України", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі дуже важливо, щоб в керівництві Росії усвідомили, що США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати.

"Санкції не обійти. Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир. Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних. Предметних. В інтересах людей. А не застарілих вбивчих амбіцій.

Говорив сьогодні з премʼєром Нідерландів Марком Рютте, з премʼєром Ізраїлю Нафталі Беннетом, премʼєром Люксембургу Бетелем та з президентом Франції Макроном.

Зеленський також нагадав, що сьогодні ЗМІ поширили повідомленні про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Президент подякував українським дипломатам, які усе з'ясували.

"Швидко отримавши запевнення – в структурах ООН не буде брехні. Не буде підігравання агресору. Слово "війна" звучатиме на цьому майданчику. Подивимось. Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей. Наших дітей", - пояснив президент.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на окупанта наклали потужні санкції, включно із закриттям магазинів і припиненням постачання товарів. Зокрема, через війну в Україні американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

Сьогодні мережа кав'ярень Starbucks і компанія Coca-Cola заявили, що засуджують війну проти України і призупиняють діяльність у Росії. Раніше також McDonald's оголосив, що "тимчасово закриє" свої російські ресторани.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки, можна прочитати тут.