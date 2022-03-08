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До Інтернаціонального легіону доєднався колишній міністр оборони Грузії

Іраклій Окруашвілі став до лав добровольців

До Інтернаціонального легіону доєднався колишній міністр оборони Грузії
Фото: Міністерство оборони України

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі доєднався до лав добровольців, аби захищати Україну. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. 

"Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!" - йдеться в повідомленні.

Іраклій Окруашвілі очолював міноборони Грузії у 2004-2006 роках. Перед цим був на посаді міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що до Інтернаціонального легіону в Україні уже долучилося декілька тисяч іноземних громадян.

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