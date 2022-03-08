До Інтернаціонального легіону доєднався колишній міністр оборони Грузії

Іраклій Окруашвілі став до лав добровольців

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі доєднався до лав добровольців, аби захищати Україну. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

"Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!" - йдеться в повідомленні.

❗❗❗КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤝🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Іраклій Окруашвілі очолював міноборони Грузії у 2004-2006 роках. Перед цим був на посаді міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що до Інтернаціонального легіону в Україні уже долучилося декілька тисяч іноземних громадян.